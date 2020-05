Sileri: “Ci stiamo organizzando per avere 5 milioni di tamponi in più”

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, è intervenuto su Sky Tg 24, ecco le sue parole: “Non può esserci una Fase 2 completa senza un largo utilizzo di tamponi, aggiungerei anche di test sierologici, dato che le due cose devono andare insieme secondo me. Ci stiamo organizzando per avere cinque milioni di tamponi in più nei prossimi mesi. C’è stato un pasticcio sulle mascherine, c’erano infatti 12 milioni di mascherine che dovevano essere in pronta consegna, ma poi in gran parte non è stato così. Un problema con i distributori già risolto dal Dottor Arcuri, nei prossimi giorni la questione sarà superata”.