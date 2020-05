Per salvare lo Sport si lavora sul fondo ai collaboratori e agli sport di base

FONDO SALVA SPORT

Il fondo al quale il Governo sta lavorando è un fondo salva sport finanziato da un prelievo dell’1% sul totale delle scommesse sportive. In passato a un provvedimento del genere i 5 Stelle si sono detti contrari e a marzo la proposta era stata accantonata quando pareva destinata ad entrare nel decreto legge Cura Italia.

Ci sarà stato un ripensamento di fronte a questa crisi?

Non è detto, ma non va più escluso categoricamente. Già certo invece che slitti la creazione di un nuovo gioco simile al Totocalcio con il quale si finanzierebbe il mondo del pallone. Il “decreto maggio” potrebbe prevedere uno stanziamento di 270 milioni per i collaboratori sportivi sotto forma di bonus. Ma anche la sospensione degli affitti e dei canoni degli impianti per le società.

In attesa di leggere il decreto è già certo che i provvedimenti saranno essenzialmente destinati allo sport di base e non ai club della A anche perché il ritorno delle sponsorizzazioni legate al mondo del betting, una misura che avrebbe dato respiro a diverse società nel breve periodo, per il momento non è stata presa in considerazione. Fonte: CdS