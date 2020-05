L’1% delle Scommesse per il fondo Salva Calcio

Scommesse, idea fondo Salva-sport

Il mondo dello sport, ma anche quello del calcio, aspettano con il fiato sospeso il “Decreto Maggio” che inizialmente era previsto per ieri e che invece la maggioranza non è ancora riuscita a partorire. Forse arriverà domani, ma intanto il documento è stato messo in stand by dal premier Conte perché c’è ancora da sistemare qualcosa riguardo ai criteri con i quali verranno distribuiti i 55 miliardi di aiuti alle famiglie e alle imprese in difficoltà.

Quanti soldi saranno destinati allo sport e in particolare al pallone?

Siccome è previsto il rinnovo degli ammortizzatori sociali, la speranza del calcio è che sia concessa la cassa integrazione ai giocatori che guadagnano meno di 50.000 euro. Sarebbe una bellissima notizia per la Serie C e per tanti club in difficoltà.

Saranno inoltre confermati gli strumenti per facilitare l’accesso al credito e risolvere il problema della liquidità, fermo restando che anche la Lega Serie A sta lavorando su questo tema. Possibile inoltre il prolungamento della sospensione dei pagamenti fiscali che i club calcistici, come tutte le aziende, hanno. Misure utili, ma non certo come lo sarebbe stato avere un prelievo dell’1% dal totale delle scommesse sul mondo del pallone da destinare a un fondo salva calcio. A questo i club avrebbero potuto attingere per la costruzione di impianti di proprietà o centri sportivi. Un simile fondo, sentendo i rumors di ieri, non vedrà la luce, mentre nelle ultime ore ha ripreso forza un altro tipo di indiscrezione, sempre legate alle scommesse. Fonte: CdS