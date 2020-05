Schwoch: “Mi è dispiaciuto andar via da Napoli, ecco il vero motivo”

L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della sua esperienza in azzurro e non solo: “Perché sono andato via dopo la promozione in Serie A? Voglio chiarire quello che è accaduto davvero. La verità è che non sono stato io a volere andare via, mi hanno cacciato. Hanno ritenuto che non potessi continuare a giocare con il Napoli… Mi è dispiaciuto tanto andare via anche perché io a Napoli ci stavo veramente bene. Sono rimasto ancora molto legato alla gente. Purtroppo mi hanno detto che non facevo parte del progetto”.