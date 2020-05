Salta l’allenamento di stamani, manca l’esito dei tamponi. Domani in campo

Era già tutto pronto per stamani, un sabato diverso che invece rimarrà eguali a questi ultimi cinquantotto giorni di isolamento; però domani diventerà una domenica che avrà dentro di sé il vago sapore di calcio, qualcosa che gli somigli da lontano ma che Gattuso comincerà ad assaporare insieme ai suoi uomini, quelli con i quali ha condiviso questi due mesi tra video chiamate e messaggi. Bisognerà attendere ancora 24 ore, non c’è neanche fretta, ma tanta voglia di riappropriarsi di se stessi, di spazi e di dinamiche che sono rimaste intrappolate in questa enorme bolla che disorienta e immalinconisce: per il momento, non potendo fare diversamente, lo smart working ha aiutato a scandire a modo suo le giornate, riempiendole di esercizi che però restano fondamentalmente vuote. E rivedersi, anche se a distanza, dà energia, sostiene psicologicamente, aiuta a credere che qualcosa stia mutando, anche se leggermente, e che ci sia una speranza di rimettere il calcio – cioè la loro vita – al centro dei propri pensieri. Fonte: CdS