Napoli, rivoluzione portieri a fine stagione. Karnezis pronto ai saluti

Rimane sempre in dubbio la presenza di Alex Meret per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce il quotidiano Cronache di Napoli il giovane portiere azzurro chiede garanzie sulle sue prospettive, Gattuso gli ha preferito Ospina ed è deciso a puntare sulla sua esperienza anche per il futuro. Meret non intende fare la panchina, ma vuole giocarsi le sue chance per giocarsi l’Europeo il prossimo anno, se le gerarchie interne non verranno cambiate chiederà la cessione. Con la possibile partenza di Meret crescono le quotazioni di Sepe, è in partenza anche Karnezis, il greco vuole giocarsi le sue ultime chance giocando: il Napoli non si opporrà a una cessione e cercherà un altro terzo portiere. Prima di cedere Alex, il Napoli e Gattuso valuteranno i progressi del ragazzo, pagato circa 25 milioni, rimane un patrimonio della società anche per il futuro tutt’ora incerto.