MERCATO – Il Liverpool vuole K2, il Napoli pronto alle aste

Ormai il Liverpool non si nasconde su Kalidou Koulibaly, vorrebbe formare una coppia granitica in difesa con Van Dijk, anche se sullo sfondo c’è sempre il Newcstle che sta per avere una nuova proprietà. De Laurentiis però non vuole fare sconti, chiede sempre 100 milioni e si aspetta che le pretendenti siano tante per scatenare delle ricche aste, senza poter abbassare il prezzo. La crisi economica potrebbe essere alleata del club azzurro, visto la pandemia che ha colpito tutto il mondo, calcio compreso.

La Redazione