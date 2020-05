Maradona piange il suo idolo  Carlovich, detto El Trinche

Per diventare mito non devi per forza giocare nei club più grandi di Buenos Aires o in nazionale, ma devi essere diverso – «A volte mi sono seduto sulla palla durante le partite, solo per avere una pausa e non per prendere in giro l’avversario sul campo» – oppure devi diventare l’idolo di Diego Maradona, lui che idolo è. Per morire poi basta un attimo, due ladri e una bicicletta. Così è morto Tomas Carlovich detto El Trinche, mito del calcio degli anni 70, aveva 71 anni ed era finito in terapia intensiva, in coma, per colpa di due ladri che lo hanno disarcionato dalla sella e picchiato: e non si è più ripreso.

L'ex campione, l'uomo del doppio tunnel, per il quale riceveva anche un bonus sullo stipendio, fa piangere l'Argentina. Rientrava nella lista dei talenti puri, tutto genio e fantasia, ma poco incline agli allenamenti e alla fatica. Uno di quelli che… poteva essere e non è stato. Ha giocato solo a Rosario e Cordoba, ma ha stregato e chissà ispirato il più grande di sempre, Maradona: a Carlovich due ladri hanno scippato la vita.