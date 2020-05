Ieri in Lega è arrivata la lettera di Sky che dichiara “non pago”

Sky ha comunicato l’intenzione di non versare l’ultima rata dei diritti tv. L’emittente ha sottolineato che si sarebbe aspettata l’apertura di un tavolo di confronto per riequilibrare i pagamenti, cosa fatta da altri partner della tv, ma non dalla A. Capitolo campi di gioco: la Lega è convinta che ogni squadra potrà giocare nel proprio stadio, ma sono stati individuati 5-6 impianti di B che per caratteristiche potrebbero eventualmente ospitare partite di A. In via Rosellini nel consiglio di ieri è andata avanti la ricerca degli advisor finanziari che aiuteranno la Lega nella scelta del fondo che garantirà liquidità ai club. Martedì nuovo consiglio, mercoledì assemblea. Fonte: CdS