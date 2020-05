Le parole di Fulvio Collovati,ex difensore e campione del mondo nell’82 con la Nazionale italiana, sulla ripresa del campionato:

“Da grande uomo di sport mi piacerebbe rivedere presto che riprendesse tutto, con le giuste misure di sicurezza.Ma vedendo come si sta evolvendo la situazione è molto difficile.Da cittadino devo essere più obiettivo,quindi sarei per la non ripartenza,poichè fin quando non avremo un vaccino non si potrà vivere serenamente e di conseguenza giocare a calcio “.