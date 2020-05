Chiariello: “La deadline è fissata al 18 maggio per gli allenamenti collettivi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Oggi non c’è tantissimo da dire, ieri ha parlato Sandra Zampa da noi. Poi c’è Spadafora che va sempre a spegnere gli incendi, facendo il pessimista, sembra che tutto dipenda da lui. Ritengo che quando si va a fare il Ministro, si ha il senso della cosa pubblica. Spero che le sue intuizioni siano davvero riguardo la salute. Da un lato il calcio sta mandando lettere parlando di allenamento volontario per non pagare in caso di non ripartenza, i calciatori vogliono essere pagati e Spadafora sta in mezzo. Devo dargli ragione quando dice che non sa quali effetti può avere la fase 2 e bisogna capire a cosa ci porta questa fase per poi andare felicemente verso una fase 3. La deadline è fissata al 18 maggio ed a quel punto devono ripartire gli allenamenti collettivi”.