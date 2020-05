CALCIO FEMMINILE – Compleanno in casa Juventus per Martina Rosucci

Dopo Lisa Boattin oggi tocca a Martina Rosucci spegnere le candeline in casa Juventus Women’s. La classe 1992 ex Torino e Brescia ha finora totalizzato in tutto 45 reti, poi tutta la trafila con le giovanili dell’Italia fino alla nazionale maggiore dove si è consacrata anche con il mondiale in Francia.

La Redazione