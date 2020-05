CALCIO FEMMINILE – B. Glionna: “Nel tempo libero ho la passione per la musica”

Attraverso la diretta Instagram dell’Hellas Verona, le parole di Benedetta Glionna che parla delle sue passioni e del suo momento con gli scaligeri. “La passione per la musica? Ho suonato il basso per 8 anni, ho iniziato in quinta elementare, ma ho dovuto smettere prima di andare a Torino perché ero troppo impegnata. Frequentavo l’ultimo anno di liceo quindi alla mattina ero a scuola, il pomeriggio agli allenamenti e poi tornavo a studiare. In famiglia è una cosa che riguarda tutti, mio fratello fa il DJ e mio papà suona la chitarra. Se non avessi giocato? Magari non avrei fatto proprio la musicista, ma mi sarebbe piaciuto fare il tecnico audio o qualcosa del genere. – continua Glionna come si legge sul sito delle scaligere – I momenti più belli nel calcio? Anche per me è stato importante il momento della prima convocazione in Nazionale. Era il primo anno in Serie A con la Juve, prima ero in Serie C, quindi prima la chiamata in bianconero e poi la convocazione: è stato un anno particolare e bellissimo. Poi sicuramente dico il primo Scudetto, sempre quell’anno. Le giocatrici con cui ho legato di più qui al Verona? All’Hellas siamo una squadra abbastanza giovane, anche noi più o meno coetanee. Pure con le ragazze ‘più grandi’ ci siamo da subito trovate bene. Siamo un gruppo molto unito e, al di là di compagne come Sofia Cantore, con cui gioco da 8 anni, o Stefania Zanoletti, con cui ho legato tanto, con tutte ho un bellissimo rapporto. La squadra più forte in cui abbia mai giocato? In Serie A ho giocato solo nella Juventus e nel Verona, entrambe sono due grandi società. Ovviamente la Juventus è più forte, ma in tutte e due mi sono trovata bene“.

