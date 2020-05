Allenamenti: a bordo campo solo un magazziniere e il Dr. Canonico

E’ già stato comunicato ai giocatori che ci saranno due turni di allenamento: il primo mattutino, alle undici, il secondo invece alle quattordici. Si arriverà pronti, in tuta e però con abbigliamento classico sportivo, si troverà Gattuso e il suo staff che spiegheranno come affrontare quell’ora di preparazione fisica concentrata sul lavoro aerobico, poi si prenderà possesso dei tre campi, che andranno ad appannaggio dei tre giocatori «concentrati» per ogni seduta. A bordo campo, per dissetarsi, ci saranno le bottiglie d’acqua personalizzate, forse un magazziniere, sicuramente il medico sociale – il dottor Canonico – e nessun dirigente, né Edoardo De Laurentiis, né Giuntoli, né il team manager De Matteis.

La Redazione