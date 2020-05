I soldi della UEFA fanno gola a tutti, soprattutto visti i tempi che corrono

SCENARI

Giovedì 6 agosto potrebbe essere il giorno di Siviglia-Roma e di Inter-Getafe, i due ottavi d’andata ancora da disputare della seconda coppa, poi il 7, l’8 e il 9 agosto potremmo assistere alle 4 gare di Champions (incluse Juve-Lione e Barcellona-Napoli) che stabiliranno i nomi delle migliori otto formazioni. A Nyon hanno deciso che le gare europee non si infileranno nei calendari dei campionati, già piuttosto intasati tra giugno e luglio, ma avranno uno spazio tutto loro nell’ultimo mese disponibile. E pazienza se qualcuno non potrà più giocare in Patria per decisione del governo (vedi Lione e Psg): i tabelloni ripartiranno da dove si sono fermati, quindi bisognerà mantenersi in forma. Squadre disposte a non giocare non ce ne sono. I milioni che garantisce la Uefa fanno gola a tutti, soprattutto dopo due mesi e mezzo di lockdown e rubinetti chiusi. Fonte: CdS