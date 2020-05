Riprendere o meno, una cosa è certa: Sarà possibile solo per la Serie A

SOLO LA SERIE A

La partita resta ancora aperta. Nel senso che il Cts, al termine dell’incontro non ha comunicato nulla, rinviando tutto al ministro della salute Speranza. E’ a lui, infatti, che verrà consegnata una relazione (dovrebbe essere già stato fatto ieri sera) ed è lui che dovrà emettere un verdetto, con ogni probabilità già oggi. Un verdetto, peraltro, che nei desideri di Gravina non dovrebbe essere soltanto un sì o un no, ma qualcosa di più concreto su cui lavorare per arrivare finalmente al desiderato protocollo. Stando ai rumor qualcosa si sarebbe smosso, ma resta prematuro lanciarsi in previsioni. C’è pure chi ipotizza che si arrivi ad un doppio via libera: prima per gli sport individuali e, qualche giorno dopo, per quelli di squadra. Per quanto riguarda il calcio, però, almeno un aspetto si può dare per certo: solo la Serie A potrà riprendere. Se alla fine un protocollo definitivo verrà elaborato, dal punto di vista economico, infatti, sarà sopportabile solo dai club della massima categoria. Fonte: CdS