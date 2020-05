Salandin:”Il calcio ha fatto emergere una delle tante falle del sistema italiano”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Salandin, Tuttosport:

“Siamo in una lotta politica. Spadafora è un po’ eterodiretto, più che protagonista della vicenda. Sappiamo di tensioni tra Gravina e Malagò, ma Spadafora è in minoranza. La riunione tra CTS e FIGC ha dimostrato ancora una volta che sarà una scelta politica. In Serie A siamo al di sotto della media degli asintomatica trovati in Bundesliga e Premier League. Sono asintomatici che avrebbero potuto condurre una vita normale se il calcio, che va ringraziato, non avesse fatto i tamponi. È un paradosso sconcertante, il calcio ha fatto emergere una delle tante falle del sistema italiano”.