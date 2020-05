Ripresa serie A: la tegola dei nuovi positivi

La Figc non molla: vuole riprendere il campionato, ma certo i nuovi positivi al coronavirus del mondo del calcio non aiutano. I tamponi in casa doriana e viola hanno reso più pesante la tegola relativa alla ripartenza. Gravina nell’incontro di ieri con il comitato tecnico scientifico della Protezione Civile ha ribadito in ogni maniera possibile che senza ripartenza molti club italiani rischiano seriamente il crac. Per la Figc i nuovi positivi vanno trattati come infortunati, isolati, messi in quarantena e basta. Secondo quello che il modello della Bundesliga. Il governo pensa e insiste sulla necessità che non solo il calciatore ma l’intera squadra vada messa in quarantena. Insomma, la tensione resta alta. E così ieri il Cts al gran completo, con Brusaferro e Locatelli in prima linea, in un’ora e mezza di riunione ha chiesto a Gravina e al professor Zeppilli, capo della commissione medica della Figc, una serie di risposte ai quesiti chiave per la ripresa della stagione. Probabilmente, già quest’oggi, i venti membri presenteranno una relazione al ministro della Salute Speranza.

Il Mattino