Piano B, il ritiro – Se salta il campionato tutti a Dimaro per la preparazione Champions

Sul campo in contemporanea non possono esserci più di 4 giocatori, a distanza di 4 metri. Più o meno 80 minuti di lavoro per calciatore, tabelle personalizzate che in queste ore Gattuso e i suoi collaboratori stanno ultimando. Dal primo istante, in ogni caso, ci sarà il pallone. Sanificati anche loro.

E al termine di ogni utilizzo da parte dei calciatori, da ripulire ogni volta. In ogni caso c’è già anche il piano per il ritiro estivo: se salta il campionato, si andrà a Dimaro a luglio, prima della ripresa della Champions, prevista tra il 7 e il 9 agosto. Fonte: “Il Mattino”