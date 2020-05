Nessuna retrocessione in D per le squadre campane

Per Avellino, Casertana, Paganese e Cavese cala il sipario. Nessuna retrocessione in serie D e non si capisce, quindi, chi salirà dai Dilettanti (la Turris è prima nel suo girone e di certo non rinuncerà). Sibilia, il presidente della Lnd e potente vicario della Figc, di sicuro avrà da dire. E non poco dinnanzi a questa decisione unilaterale dei club della Lega Pro. Toccherà, probabile, al governo, come nel 2003, intervenire con decreto per dare alla Figc i poteri per cambiare i format. Siamo in emergenza totale e sarà un passo inevitabile. Fonte: Il Mattino