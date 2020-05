Nel futuro di Gattuso, quattro i nodi da sciogliere

In questi due mesi di sosta forzata Gennaro Gattuso ha tenuto in allenamento, anche se tra le mura domestiche, la squadra, in attesa del ritorno agli allenamenti anche se singoli, per la giornata di domani. Il futuro della squadra sarà con il tecnico di Coregliano Calabro, manca solo la firma per proseguire insieme, però sono quattro i nodi da sciogliere. I primi in questione sono Koulibaly e Allan, gli estimatori non mancheranno anche questa sessione di mercato, dipende se le offerte, anche queste ci saranno, potranno bastare per accontentare De Laurentiis. Callejon invece è quasi certo di partire, destinazione Spagna. Infine Mertens, non è un mistero che non ha ancora deciso se rinnovare o meno il contratto, averlo in rosa o meno, non è la stessa cosa. Il Napoli attende, nel frattempo i nodi da sciogliere ci sono e bisognerà trovare una soluzione definitiva.

La Redazione