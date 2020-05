Napoli patto Champions, si punta alla rimonta in campionato

In attesa della decisione del Governo se far ripartire il campionato il Napoli si pone l’obiettivo Champions, per provare l’impresa di raggiungere il quarto posto in classifica occupato attualmente dell’Atalanta. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di un patto all’ interno dello spogliatoio tra Gattuso e la squadra. Ecco un estratto dal quotidiano: “Non è follia pensare che il Napoli consideri il finale di stagione come opportunità di rilancio – scrive la rosea – un rilancio che ha anche un obiettivo: il quarto posto e, dunque la zona Champions. Ci sono 9 punti tra il Napoli e l’Atalanta, di mezzo la Roma a quota 45”.