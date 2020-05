Napoli: Si prova a tornare alla normalità, arriva il primo passo

NAPOLI – Non sarà come andare al parco, non è la stessa cosa. Ma almeno si uscirà dal video, da quelle simulazioni che sono servite eccome, e adesso anche dalle stanze, dai giardini (per chi ce l’ha), dai balconi. Centodieci metri per sessanta sono tanti, hai voglia di scattare, di sentire in faccia il venticello caldo di una «normalità» che non s’avverte ancora. Perché non si può far finta neanche che tutto stia tornando come prima. Ma almeno questo è un primo passo, si direbbe un allungo. Per tentare di riprendersi ciò che è stato rubato a ognuno, Napoli compreso. E poi ci saranno i palloni, porte che daranno un’illusione, si potrà (ovviamente) palleggiare, da soli ma va bene anche così per il momento, poi chi può dire cosa accadrà, bisogna solo sperare che tutto passi in fretta e che «andrà tutto bene» come ci si augurava all’inizio di questa pandemia che ha strappato la gioia e l’emozione. Fonte: CdS