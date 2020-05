La furia di L. De Laurentiis: “Se succede ci difenderemo in ogni sede!”

Dovesse essere confermata dal Consiglio federale la decisione della Lega Pro di non riprendere la stagione, con la promozione in B di Monza, Vicenza e Reggina e con l’individuazione della migliore quarta nel Carpi davanti alla Reggiana e al Bari di De Laurentiis, inevitabile il ricorso al Tar di molti. A cominciare proprio dal Bari che spinge per un ritorno in campo e la disputa dei play-off: «È inaccettabile quello che è successo – è l’accusa di Luigi De Laurentiis – Siamo sicuri che il Consiglio Federale non prenderà in considerazione la proposta. Ci difenderemo in ogni sede perché vogliamo disputare i playoff». Un grosso schiaffo, questo, per De Laurentiis che è pronto, quindi, ad andare allo scontro con Ghirelli. «Inaccettabile il criterio suggerito della media punti, avendo le squadre interessate giocato un diverso numero di partite», l’accusa di De Laurentiis junior.

Fonte: Il Mattino