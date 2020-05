Infortunio per Jovic: L’attaccante serbo era un obiettivo azzurro

Uno dei giocatori sul taccuino di Giuntoli per il prossimo mercato era Jovic del Real Madrid. Coniughiamo il verbo al passato perché l’attaccante serbo, durante i test effettuati alla Casa Blanca, ha riscontrato la frattura extra-articolare dell’osso calcagno del piede destro.

L’annata di Jovi nella Capitale spagnola non è stata certo felice. Già il 26 luglio aveva riportato un infortunio, poi l’8 novembre per un problema all’anca è rimasto fuori 2 settimane. In più le sole 2 reti messe a segno in Liga quest’anno, a fronte di 60 milioni di euro del costo del cartellino, lo hanno messo al centro delle critiche tra i tifosi madridisti.