Il Napoli è in attesa di conoscere l’esito del secondo tampone.

Il mondo del calcio si sta pian piano attrezzando per tentare di ripartire dopo circa due mesi di totale inattività dovuta all’emergenza Coronavirus. Alcune squadre di Serie A stanno infatti avviando i primi allenamenti a scaglioni per rispettare in pieno le norme di sicurezza vigenti. Una situazione che vive anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ansioso di ripartire a Castel Volturno. Inizialmente la ripresa sembrava auspicabile per domani ma stando a quanto raccolto da Calciomercato.it i partenopei non si alleneranno in quanto i risultati del secondo tampone, necessari per iniziare a lavorare, arriveranno nella giornata di domani. La nuova data della ripresa del Napoli di Gattuso è dunque prevista, risultati permettendo, per domenica.