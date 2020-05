Il comitato tecnico scientifico boccia il modello Bundes

Il modello Bundesliga “proposto” dalla FIGC per la ripresa del torneo di serie A non convince affatto il comitato tecnico-scientifico. Gli eventuali 7 giorni di quarantena, l’isolare solo l’eventuale contagiato facendo lavorare, invece, la squadra sono alcuni dei punti cruciali per i quali non c’è accordo. Il decreto del Governo su questi punti è apparso da subito chiaro: servono almeno 14 giorni di quarantena per chi ha contratto il virus e per tutti i soggetti che sono entrati in contatto con la persona. Di conseguenza, sembra molto chiaro che ci sarà ancora un bel po’ da discutere. Lo si legge sul Corriere della Sera