Hysaj via da Napoli. L’agente: “L’abbiamo già comunicato al presidente”

La storia post quarantena tra Elseid Hysaj e il Napoli. «Abbiamo comunicato alla società che non rinnoveremo il contratto: la volontà è andare via». Parole precise e circostanziate quelle di Mario Giuffredi, il manager del capitano della Nazionale albanese. «Abbiamo anche informato il presidente De Laurentiis quindici o venti giorni fa», spiega Giuffredi ai microfoni della radio ufficiale azzurra. La chiarezza è importante, del resto: «Abbiamo manifestato l’idea di andare via, e dunque ora è anche interesse del club cercare una soluzione per il giocatore considerando che tra un anno andrà in scadenza». Un’estate fa, Hysaj è stato accostato alla Roma e alla Juve di Sarri, L’unica certezza è la voglia di cambiare aria, di rimettersi in gioco altrove: «Ripeto, il presidente De Laurentiis conosce la nostra idea, ma poi in questo mercato strano possono anche esserci mille colpi di scena. E dunque tutto potrebbe cambiare in corsa».

Fonte: CdS