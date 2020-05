GAZZETTA.IT – Negativo anche il secondo test dei tamponi in casa Napoli

Dopo il primo test dei tamponi dove l’esito era stato negativo, oggi si doveva attendere l’esito del secondo giro fatto casa per casa per i vari giocatori del Napoli. Anche in questo caso nessun giocatore è risultato positivo e questo significa che da domani la squadra tornerà ad allenarsi a Castel Volturno. Al momento saranno sedute singole, fatte di 4 gruppi e su tre campi, senza lo staff dirigenziale al campo d’allenamento. In attesa di novità dal mondo del calcio, il Napoli potrà di nuovo rivedere Castel Volturno, dopo due mesi di allenamenti in casa.

La Redazione