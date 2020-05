Il centrale del Napoli, Koulibaly, applaude a quanto fatto dalla Fondazione Uefa nei confronti dei ragazzi senegalesi. Kalidou ringrazia attraverso il proprio profilo twitter ricordando quanto il calcio possa essere un potente mezzo solidale ed educativo.

🇸🇳 Great work by the @UEFA_Foundation in helping kids in Sénégal access education through football 👏🏿

#UEFAFoundation 💚 #sénégal 💛 #KK ❤️ pic.twitter.com/EwUDancdat

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) May 8, 2020