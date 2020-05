La partita tra FIGC e Governo continua: E’ tutta una questione di tamponi

Figc e tecnici del governo a confronto per 90 minuti

Serie A soluzione tampone. Calcio pronto a tutto per ripartire. Sono i test la grande incognita:

è difficile trovarne a sufficienza.

E’ tutta una questione di tamponi. La grande criticità per la ripresa degli allenamenti di squadra (e in prospettiva anche delle partite) è come procurarseli, senza andare a intaccare la disponibilità per il resto della popolazione, e in particolare per le categorie a rischio. E’ quanto emerso dall’incontro di ieri tra la Federcalcio, rappresentata dal presidente Gravina e dal presidente della commissione medico-scientifica Zeppilli, e il comitato medico scientifico del governo.

Presente anche Casasco, numero uno della Federazione medici sportivi che, come si può leggere a parte, si è schierato a favore della ripresa. Il grande interrogativo è proprio come tornare in campo, per gli allenamenti di squadra e poi per le partite, visto che il protocollo elaborato dalla Figc era già stato giudicato insufficiente. Così la ragione della riunione di ieri (durata poco meno di 90’) era proprio quello di confrontarsi, al fine di arrivare ad un protocollo condiviso e soddisfacente per tutte le parti in causa. Fonte: CdS