Enrico D’Andrea (medico Napoli): “Vorrei fare una precisazione sull’intervista di oggi”

Domani dovrebbe essere il giorno per il ritorno agli allenamenti, anche se individuali da parte del Napoli. Oggi i risultati del secondo test dei tamponi, dopo che i primi, Karnezis compreso, sono risultati negativi. Ecco quanto detto il medico del club azzurro Enrico D’Andrea.

“Purtroppo, bastano due mesi di stop per perdere il grado di allenamento che, con grande fatica (e soprattutto sudore,) si era conquistato. Per questo motivo, dopo una sospensione, non puoi pensare di riprendere la pratica di un’ attività fisica con il solito ritmo, perché potresti incorrere in spiacevoli inconvenienti ai muscoli che hanno necessariamente bisogno di una graduale ripresa. Bisogna ripartire con la giusta calma e intensità, così da eliminare un po’ di ruggine dall’intero organismo. Indipendentemente dall’attività di cui si tratti. La diminuzione della quantità dell’ attività motoria quotidiana, comporta una riduzione o perdita totale degli adattamenti fisiologici indotti dall’esercizio fisico. Questa, è valutabile sia nei parametri aerobici sia in quelle di potenza come la forza e tonicità muscolare“.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno