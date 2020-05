Da Demme a Petagna, le certezze future di Gattuso

Prima di questa interruzione per la pandemia, il Napoli è stato sulle montagne russe con Gattuso in panchina. Dai primi risultati non certo esaltanti, ma il tecnico lo ha detto che doveva trovare il bandolo della matassa, al recupero in campionato. Il merito di questo cambio di rotta, oltre al modulo, anche con gli acquisti di Lobotka, Politano, ma soprattutto di Demme. L’italo-tedesco, ha dato compattezza ed equilibrio a centrocampo, mentre gli altri calciatori devono ancora trovare continuità, ma sono certamente calciatori pronti per i prossimi mesi. Senza dimenticare che sono già in rampa di lancio i vari: Rrahamani e Petagna, per il prossimo campionato, questo per confermare che il progetto del club è sempre in essere. I nodi ci sono ma per fortuna non mancano le certezze.

La Redazione