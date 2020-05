Angel Torres (pres. Getafe): “Cucurella? ADL mi telefona ogni 3 giorni”

Uno dei giocatori sul quale il Napoli ha messo gli occhi è Marc Cucurella del Barcellona. Il calciatore è in prestito al Getafe, ma potrebbe essere il sostituto di Ghoulam se l’algerino partisse. A tal proposito il presidente del Getafe, Angel Torres, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni. Il nostro obiettivo ad oggi resta però quello di non vendere nessuno. E spero che in Spagna non venga consentito a chi ha fatto ricorso all’Erte (l’equivalente della nostra cassa integrazione, ndr) di ingaggiare calciatori: ci manca solo che chi ha usato l’Erte prenda un nostro giocatore a 20 milioni, non avrebbe senso”.