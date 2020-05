Contagio zero, la Campania è vicina al dato finalmente positivo

Campania a grandi falcate verso il contagio 0 ma scoppia il caso tamponi mentre ancora non si hanno certezze sull’annunciata attività di indagine epidemiologica basata sui test sierologici. Sono le luci e le ombre della Fase 2 che il territorio regionale sta attraversando in una condizione di relativa serenità visto che l’indice di propagazione dell’epidemia (R0) è intorno allo 0,4 laddove la media nazionale è attestata su 0,61. Secondo le proiezioni dell’Istituto nazionale sulla salute delle Regioni in Campania il contagio 0 non avverrà prima di domani, 9 maggio ma a questo punto è assai probabile che il traguardo si allontani. Fonte: mattino.it