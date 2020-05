Confermato dal Prof. Mirone il protocollo medico del Napoli

La prima tornata, quella di martedì, ha dato esito negativo per tutti, e per la seconda, quella alla quale i calciatori sono stati sottoposti ieri, s’attendono in giornata i risultati: poi, con il via libera, il Napoli (ri)comincerà almeno a recuperare qualche scampolo della propria vita e la sistemerà al centro delle proprie giornate, che resteranno diverse ma almeno somiglieranno un pochino a quelle d’un passato che dista ormai cinquantasette giorni dall’ultimo allenamento – e quello in gruppo – a Castel Volturno. Stavolta, e si sa, saranno esercizi individuali, però aiuteranno fisicamente e pure psicologicamente. Si entrerà in un’altra routine, che prevederà comunque controlli severi, rigorosi, che il professor Mirone (Le sue parole a RPN), ordinario di Urologia alla Federico II, ha confermato. «Uno a settimana, come da protocollo». Fonte: CdS