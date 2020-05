CALCIO FEMMINILE – La serie A attende di ripartire ma con meno chiarezza

Il mondo del calcio attende la decisione del Governo e del comitato scientifico sull’eventuale ripartenza con gli allenamenti collettivi che dovrebbero essere il 18 Maggio. Anche il movimento femminile attende, il dilemma è sempre lo stesso, la questione dei tamponi, ovviamente diverso il sistema rispetto al maschile, anche se le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Non sarà possibile applicare il protocollo per le categorie così dette minori” fa ben sperare. Nel frattempo sospesi definitivamente i campionati in Francia, Spagna, Olanda e Svizzera, mentre sono in bilico Germania e Inghilterra. In Italia si attende che si faccia chiarezza e poi prendere una decisione.

La Redazione