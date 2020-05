Le parole dell’ex Calaiò su Mertens:

“Ho avuto modo di allenarmi con lui, e subito mi ha impressionato.E’ un grande giocatore che è riuscito ad ambientarsi subito in una piazza esigente come quella partenopea.Ha un ruolo fondamentale,non solo in campo ma anche nello spogliatoio.Per questo motivo non ci penserei più di una volta a rinnovare il suo contratto.E’ l’idolo dei tifosi ed anche lui ama questa città ed i napoletani”.