Agli allenamenti azzurri nessun dirigente, presidente o vice

Gli uffici rimarranno chiusi, può darsi che per assecondare le esigenze ci sia un solo magazziniere, a bordo campo vigilerà anche il dottor Canonico, per la assistenza medica; non ci saranno figure dirigenziali, né il vice presidente Edoardo De Laurentiis e neppure il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Dai quarantadue «ingressi» previsti inizialmente, c’è stata una ulteriore riduzione, e al Centro Sportivo finiranno per arrivare complessivamente e separatamente meno di quaranta persone.

Fonte: CdS