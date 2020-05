Ufficiale: Miro Klose è stato nominato allenatore in seconda del Bayern

Di novità in Bundesliga, ultimamente ce ne sono tante, una di queste riguarda una vecchia conoscenza del campionato italiano; infatti Miroslav Klose, ex bomber di Lazio, Bayern Monaco, oltre che della nazionale tedesca, è stato nominato allenatore in seconda di Hans Flick, con un contratto fino al Giugno 2021. Della nomina ha parlato il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge: “Siamo molto felici che Klose abbia accettato la nostra proposta. Era il candidato numero uno del nostro allenatore Hansi Flick. Sarà in grado di dare una grande mano alla squadra e soprattutto agli attaccanti”. Sono arrivate anche le parole di reazione del dretto interessato ovviamente: “Io e Flick ci conosciamo molto bene. Abbiamo passato tanti anni insieme in nazionale e ci fidiamo reciprocamente l’uno dell’altro sia da un punto di vista professionale che umano. Abbiamo grandi obiettivi da raggiungere. Non vedo l’ora di cominciare”. Insomma la Bundesliga appena ricomincerà potrà dare spunti e aneddoti interessanti, chissà se Klose potrà replicare le gesta fatte in campo anche in giacca e cravatta?