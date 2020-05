Verso il 2021

La prossima trattativa della Serie A riguarda i diritti per il triennio 2021-24, dunque gli uomini di Dal Pino e i potenziali investitori avrebbero tutto il tempo per esplorare nuovi scenari. D’altra parte del prossimo bando non si è mai parlato: nella sede di via Rosellini a Milano si pensa soprattutto all’ultima rata del 2019-20, quella del braccio di ferro con Sky e Dazn, quella che sarà una autentica boccata d’ossigeno per più di un club. Fonte: CdS