Spadafora: “Verifichiamo l’andamento della curva poi decidiamo”

Dopo la chiusura della Ligue One in Francia e ieri del campionato belga arriva invece un segnale molto importante dalla Germania: la Bundesliga farà da apripista in Europa, il primo campionato a ripartire e questo potrebbe dare lo slancio anche per gli altri campionati, a cominciare dalla serie A. Ieri il ministro Spadafora ha parlato durante il question time alla Camera sulla ripresa del calcio. «Auspichiamo tutti che i campionati possano riprendere regolarmente, allo stresso tempo oggi è impossibile dare una data certa della ripresa. Dobbiamo almeno verificare l’andamento della curva delle prossime due settimane». Quindi, ancora nessuna certezza sulle date ma un segnale sulla volontà di riprendere, decisione che però verrà presa più avanti. «Il Paese ha avviato la graduale fase di riapertura e dovremo anche ricevere le valutazioni del comitato tecnico scientifico. Solo allora il Governo potrà decidere. La road map comunque è chiara, il 18 maggio avremo auspicabilmente la ripresa degli allenamenti», ha detto ancora il ministro Spadafora che ha concluso. «Negli ultimi tre giorni si è assistito a un inasprirsi del dibattito politico e mediatico, a mio parere incomprensibile agli occhi degli italiani che temono per la loro salute e per il lavoro. Perfino le diverse tifoserie organizzate lo hanno stigmatizzato».

Il Mattino