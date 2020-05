Il fondo CVC è da tempo che investe in Italia: Ora punta la Serie A

Sisal e Formula 1

Il fondo CVC al 31 dicembre 2019 vanta una raccolta di 134,9 miliardi di dollari: diversifica i suoi investimenti in vari settori dell’economia globale. Incluso lo sport. Il rugby, per esempio: che non vuol dire solo l’ingresso nell’affare del Sei Nazioni ma anche la proprietà della Premiership Rugby.

Nel 2006 CVC era scesa in pista nell’affare Formula 1, lasciando un pacchetto di minoranza nelle mani di Bernie Eclestone. Dieci anni dopo ha rivenduto il circus a Liberty Media per 4,4 miliardi di dollari. CVC ha già investito in Italia. Due anni fa ha rilevato la quota di maggioranza (51,8%) della Recordati farmaceutica per 3 miliardi di euro. Ma soprattutto si è già avvicinata, sia pure per altre vie, al nostro sport. Nel 2016 ha infatti rilevato l’intero pacchetto azionario del Sisal Group, un affare da un miliardo di euro. E Sisal vuol dire, oltre a scommesse sportive, Lotto ed Enalotto, anche Totocalcio. Fonte: CdS