Serie A – Oggi un vertice per i correttivi al Protocollo

Dalla Germania è arrivato il primo sì. La Bundesliga dovrebbe riprendere massimo tra due settimane, per la serie A, invece, sarà decisiva l’approvazione da parte del comitato scientifico del protocollo medico della Figc. In programma oggi la video conferenza per mettere a punto il protocollo con i correttivi da apportare: fondamentale l’ok in questo passaggio per poter riprendere gli allenamenti di gruppo il 18 maggio, il primo passo per la ripresa del campionato. «Noi tutti vorremmo che ripartissero il calcio e gli altri sport ma occorre che questo avvenga in una situazione di massima sicurezza. L’Oms è pronta a fornire il suo aiuto se ci viene richiesto», ha detto il direttore del dipartimento emergenze dell’Oms Michael Ryan

Il Mattino