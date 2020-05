Rizzoli:”Non ci sono tanti segreti, io non voglio convincere nessuno ma solo fare chiarezza”

La risposta di Nicola Rizzoli , all’ex procuratore Pecoraro ,sulla scomparsa dell’audio in occasione dell’episodio Rafinha–Pjanic, in occasione di Inter-Juventus del 2018.

Queste le sue dichiarazioni a Skysport:

“E’ giusto chiarire, non facciamo confusione: dobbiamo essere trasparenti. Le situazioni da protocollo, 3 o 4 al massimo, sono quelle che vengono registrate, non dagli arbitri ma da un provider della Lega che, attraverso la Figc, mette queste clip a disposizione dell’Ifa per fare didattica e non sono in possesso dell’Aia. Pecoraro ha richiesto la registrazione di tutta la partita, ma non esiste e non viene fatta. Le uniche registrazioni sono le situazioni da rigore e da rosso, non l’ammonizione anche se si tratta della seconda. Nelle situazioni incerte, il Var dice “fermo non ricominciare”, poi aggiunge “silente check finito, non è rosso. E’ chiaro che per lui potesse essere giallo. Non ci sono tanti segreti, io non voglio convincere nessuno ma solo fare chiarezza”.