Rizzoli: «Ecco perché non c’è l’audio su Pjanic»

File audio sparito, quello che riguardava il dialogo tra l’arbitro Orsato e il Var durante Inter-Juve del 28 aprile 2018, gara chiave per lo scudetto per lo scudetto. Alla rivelazione dell’ex capo della Procura Figc Giuseppe Pecoraro nell’intervista pubblicata domenica sul «Mattino» così replica il designatore arbitrale Nicola Rizzoli durante un intervento a Sky: «Bisogna essere trasparenti. Le situazioni da protocollo, che quest’anno sono 7 a partita e non più 5, sono registrate non dagli arbitri,ma da un provider della Lega chemette le clip a disposizione dell’Aia per fare magari della didattica. Sono immagini in possesso dell’Ifab. Pecoraro ha richiesto l’audioregistrazione dell’intera partita, cosa che non esiste. Le uniche registrazioni su Inter-Juventus del 2018 erano solo quelle relative ai rigori e alle situazioni da rosso. Non una situazione da ammonizione, per quanto possa portare a un’espulsione, dato che non è una situazione da protocollo. Abbiamo chiesto chiarimenti e ci è stato risposto che non era una situazione da protocollo. È evidente che sarebbe stato giallo per Pjanic. Orsato ha sbagliato, ma non ci sono segreti». Fonte: Il Mattino.