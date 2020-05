Oggi per il mondo del calcio sarà una giornata importante, dove si analizzerà il protocollo redatto da Figc e comitato scientifico, per capire se si partirà o meno. Il collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira aggiorna in tempo reale su twitter. “I campionati di #SerieC non ripartiranno. La #LegaPro 2019/20 è conclusa. #Monza, #Vicenza e #Reggina saliranno in #SerieB. Questo quanto sta varando l’assemblea della Lega Pro”.

La Redazione