Nel caso dell’addio di un Ciro, ce n’è un altro che stuzzica…

Arek Milik e Dries Mertens, futuro incerto per entrambi, visto che entrambi potrebbero lasciare Napoli. I loro rinnovi contrattuali, per motivi diversi, sono “fermi”. Per questo il club sta guardandosi intorno, si deve, in ogni caso, rinforzare il reparto avanzato. Nel caso dell’ addio di un “Ciro” ce ne sarebbe un altro che stuzzica società e tecnico. Si tratta del laziale Ciro Immobile. Su Tuttosport si legge: “Nel frattempo la squadra mercato del club continua a ragionare sul da farsi, relativamente alla stagione 2020-21. C’è da sostituire i quasi partenti Milik e Mertens e bisogna farlo prendendo un profilo che faccia la differenza in zona gol: l’idea Immobile è quella che stuzzica di più il coach Gattuso”.