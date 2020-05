Napoli-Milik, il rinnovo può sbloccarsi solo in un caso

Quale sarà il futuro di Arek Milik? Rinnoverà con il Napoli? Sono queste le domande che i tifosi azzurri e non solo, si chiedono sul futuro del polacco. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’attaccante ha chiesto un adeguamento del contratto fino a 4,5 milioni di euro a stagione, rispetto agli attuali 2,5. La situazione è in fase di stallo poiché il Napoli vuole inserire la clausola rescissoria, ma gli agenti si oppongono. Su Arek continua l’interesse della Juventus che potrebbe decidere di puntare su di lui se dovesse partire Higuain. Il centravanti polacco, però, potrebbe maturare l’idea di restare qualora Mertens dovesse andar via, perchè sicuramente in quel caso lo spazio per lui aumenterebbe.