Napoli-Azmoun, si può fare. Tutto dipende anche da Milik e Mertens

Nel calcio, come nella vita, c’è sempre una prima volta e un iraniano a Napoli sarebbe una meravigliosa suggestione di mercato. Il club azzurro ormai non si nasconde, vuole Azmoun, punta dello Zenit Sanpietroburgo, autore in di 14 gol in 29 partite, forte fisicamente, gioca per la squadra . Il costo si aggira sui 14 milioni e tra le parti c’è già stato un primo contatto. La società di De Laurentiis deve decidere anche sul futuro di Mertens e Milik, quando saprà con certezza se resteranno o meno, si potrà andare all’assalto del bomber iraniano e sarà così una prima volta.

La Redazione